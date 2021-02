Araxá amplia leitos de UTI para tratamento de Covid-19 em 54%

O prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves anunciaram a ampliação do número de leitos de UTI para tratamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em Araxá. O município aumentará em 54% a quantidade de unidades e disponibilizará um total de 20 vagas para o tratamento da doença.

A mudança foi possível graças à mobilização dos profissionais da rede pública de saúde. Em novembro passado, a Administração Municipal reduziu o número de leitos de UTI para 10 unidades. A nova gestão aumentou esse número para 13 leitos no começo de 2021, e agora retorna para 20, visando dar uma resposta rápida por conta da atual situação epidemiológica em Araxá.

“Com o aumento do número de casos em todo país, vamos tornar mais rígida nossa fiscalização e ampliar o número de leitos. Além disso, mobilizamos todos os municípios da microrregião, tendo em vista que Araxá recebe pacientes desses locais, para que também executem o protocolo sanitário contra a Covid-19 com maior rigidez”, destaca Robson.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, a ampliação dos leitos será concluída até o fim da semana. “Toda a rede de saúde foi mobilizada e organizamos nossa equipe de profissionais para atender essa determinação do prefeito Robson Magela e a necessidade da região. Mais uma vez, só temos que agradecer o empenho e a dedicação de todos os servidores da saúde do nosso município”, ressalta Diane.