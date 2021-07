Araxá amplia subespecialidades para cirurgias ortopédicas

A Prefeitura de Araxá ampliou a oferta de subespecialidades de cirurgias ortopédicas de média complexidade através da Secretaria Municipal de Saúde. Além de ombro, joelho e pé que já eram contemplados, a rede municipal passa a atender também casos de mão e quadril.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, há uma escassez substancial de profissionais especializados em algumas subespecialidades, como mão, por exemplo, em que há pouco mais de 600 profissionais registrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão.

“E como não tínhamos esse profissional aqui, dependíamos de outros municípios para realizar as cirurgias de média complexidade demandadas pela população araxaense, principalmente as urgentes”, explica.

Com os novos médicos contratados pela prefeitura, a secretária informa que todos os pacientes que aguardavam para cirurgia eletiva de alguma dessas especialidades serão atendidos. “Para novas demandas, primeiro a pessoa deve procurar uma Unidade de Saúde do município para passar pelo clínico geral, e ele encaminhará esse paciente para avaliação do ortopedista. As cirurgias de urgência de quadril e mão também passam a ser feitas pela nossa rede de saúde”, explica Lorena.

O prefeito Robson Magela destaca a ampliação da oferta de cirurgias ortopédicas. “Já houve caso de precisarmos encaminhar o paciente para Belo Horizonte porque ele precisava de uma cirurgia de emergência na mão e aqui não tinha esse profissional. Agora temos condição de atender esses pacientes aqui mesmo, com mais agilidade e conforto”, reitera.