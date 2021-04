Araxá antecipa 2ª dose da vacina para idosos de 75+

Para agilizar o processo de imunização, a Prefeitura de Araxá antecipou a vacinação de idosos de 75 a 79 anos para esta quinta (8) e sexta-feira (9). De acordo com o cartão de vacina, essa faixa etária estava prevista para ser imunizada a partir do dia 22 de abril, mas os idosos já podem procurar as Unidades de Saúde para se vacinarem. A aplicação está sendo realizada na Unileste, Unioeste, Uninordeste e Uninorte, das 8h às 16h. O sistema de vacinação está dividido por drive-thru e pedestres.

Segundo o fabricante, o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 14 a 28 dias para a vacina da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e até três meses para a AstraZeneca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, idosos acima de 75 anos que já completaram o intervalo mínimo podem procurar as Unidades de Saúde. Para receber o imunizante é necessário apresentar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF.

Idosos de grupos anteriormente contemplados pela campanha, e que ainda não se vacinaram, podem procurar os postos de saúde para receber a primeira dose do imunizante. Para a 1ª dose, é necessária a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).