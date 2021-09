Araxá aplica 3ª dose em idosos a partir de 70 anos nesta sexta, no Uniaraxá

A Prefeitura de Araxá começa a aplicar a dose de reforço (3ª dose) em idosos a partir de 70 anos (70+) nesta sexta-feira (1°). A imunização acontece no campus do Uniaraxá, das 8h às 16h, em formato drive-thru e pedestres. A aplicação é destinada a idosos que receberam a 2ª dose do imunizante até o dia 1° de abril, intervalo de seis meses entre as aplicações.

O acesso é pelo portão da parte de cima do campus universitário (Travessa Piauí), com o apoio e orientação de agentes da Assessoria de Trânsito e Transportes (Asttran) e Guarda Patrimonial.

2ª dose e 1ª dose para gestantes, puérperas e lactantes

Nesta sexta-feira (1°), o município também realiza a aplicação da 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. A imunização acontece na Unisa, das 8h às 16h, e abrange pessoas com agendamento conforme o Cartão de Vacina ou com doses em atraso.

A aplicação de 1ª dose para gestantes, puérperas e lactantes também será realizada na Unisa, das 8h às 16h.

CRONOGRAMA

3ª dose (reforço) em idosos 70+ que receberam a 2ª dose da vacina até o dia 1° de abril – Uniaraxá (drive-thru e pedestres)

Dia e horário: 1° de outubro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

2ª dose CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer: conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso – UNISA

Dia e horário: 1° de outubro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

1ª dose Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dia e horário: 1° de outubro (sexta) – 8h às 16h.

– Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e Certidão de Nascimento ou Cartão do Bebê.

– Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e Cartão Pré-natal.