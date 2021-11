Araxá aplica nova goleada em casa e retoma liderança do Grupo B

Uma vitória para lavar a alma do torcedor. Assim foi a quarta vitória do Araxá Esporte no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Em jogo válido pelo grupo B neste sábado (30), o Ganso fez bonito e voltou para a liderança do grupo B da competição. Mais da classificação e os resultados da rodada, você acompanha aqui. De quebra, o Ganso tem a melhor campanha geral da competição após o resultado positivo de 4 a 1.

O Alvinegro fez 13 pontos e encaminhou bem a classificação para as quartas de final em confronto direto que valia o primeiro lugar contra a Sociedade Esportiva Patrocinense (SEP), com direito a um golaço de Maycon, de voleio, e aos gritos de “Vamo subir Ganso”, a goleada teve um sabor agradável, pois os 4 a 1 devolveu o 1 a 0, única derrota alvinegra na competição em Patrocínio.

Jajá abriu o caminho

A SEP até tentou jogar de igual para igual com o Araxá Esporte no início da partida apresentando o artilheiro Oscar como principal triunfo para conseguir os três pontos. No decorrer do primeiro tempo, a marcação do sistema defensivo foi acertada e o jogador do time visitante não teve mais tanto espaço.

O Araxá criou chances de até sair com uma vantagem maior de um gol para o intervalo, porém a bola balançou as redes da SEP somente uma vez no primeiro tempo. Aos 41 minutos, bola rolada por Jajá para o cruzamento de Tiaguinho na área. O meia alvinegro se apresentou e conferiu de cabeça na rede, 1 a 0 Ganso.

Segundo tempo com golaço e no clima de “vamo subir ganso”

Com início de segundo tempo eletrizante, o Ganso não deu chances de reação para a SEP que teve a defesa superada pelo ataque do time visitante por duas vezes em menos de sete minutos de jogo. Aos 5 minutos, Hiwry recebeu em profundidade e tocou, com tranquilidade, na saída do goleiro Diego para fazer 2 a 0. Depois, mais bola sacudindo a rede da SEP aos 7 minutos. Substituto de Jajá que saiu no intervalo por conta de um desgaste muscular, Lucas Caça Rato rolou a bola para a finalização rasteira e certeira de Maycon, 3 a 0.

A SEP até esboçou uma reação, aos 16 minutos, mostrando que vacilo não pode dar em hora nenhuma porque todos os jogos são decisivos. Oscar invadiu a grande área após passar pela marcação e chutou sem chances para o goleiro Lee. Exceto esse lance, a defesa do Araxá jogou muito bem essa partida.

O Ganso conseguiu se recuperar do susto e voltou a ser o dono das ações ofensivas. Para finalizar o resultado de 4 a 1, uma verdadeira pintura foi assinada por Maycon no Fausto Alvim. Depois que a bola cruzada por Tiaguinho teve o desvio defensivo de cabeça para fora da área, Maycon pegou de voleio, sem a bola cair no gramado, e fez o “Majestoso da Avenida Imbiara” vibrar.

Além da goleada, outro destaque foi a estreia de Gustavo Fornazier, jogador araxaense, no time profissional. Bem, no finalzinho do duelo, veio o que a previsão do tempo já apontava para Araxá, uma chuva, que nada interferiu na qualidade do jogo apresentado.

Escalações

Araxá: Lee; Clayton (Willian), Samuel, Guilherme Eloy e Vinício (Gabriel Henrique); Batista, Tiaguinho (China), Izaías e Hiwry (Gustavo Fornazier); Maycon e Jajá (Lucas Caça-Rato). Treinador: Zé Humberto

SEP: Diego; Emanuel, Silva, Ruan, Rodrigão e Matheuzinho; Gabriel Almeida, Micael e Luís Felipe; Michael Jesus e Oscar. Treinador: Wendel de Freitas

Arbitragem: Erik Giovanni Fernandes, auxiliado por Samuel Henrique Soares Silva e Vivaldi Pedro Baeta. Quarto árbitro: Luís Carlos Brum

Caio Aureliano/Na Batida do Esporte