Araxá aplica reforço da Janssen em pessoas a partir de 20 anos (20+) nesta terça; cronograma no Sesc também abrange aplicações de 1ª, 2ª e 3ª dose

A Prefeitura de Araxá aplica a dose de reforço da Janssen contra a Covid-19 em pessoas a partir de 20 anos (20+) que receberam uma dose desta vacina com intervalo mínimo de 2 meses. A imunização acontece nesta terça-feira (22), das 8h às 16h, no Sesc.

Araxá também prossegue com aplicação da 3ª dose (reforço) em pessoas a partir de 18 anos (18+) nesta terça-feira (22), no Sesc, das 8h às 16h. A imunização é destinada a pessoas que receberam a 2ª dose da vacina em um intervalo mínimo de 4 meses entre as aplicações.

O cronograma no Sesc também abrange a repescagem da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos com e sem comorbidades (adolescentes, adultos e idosos) e a aplicação da 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer para pessoas a partir de 12 anos de acordo com agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso.

Imunização na Unisa

3ª dose para pessoas a partir de 12 anos (12+) com alto grau de imunossupressão

A Secretaria Municipal de Saúde aplica a 3ª dose (adicional) contra a Covid-19 para pacientes a partir de 12 anos (12+) com alto grau de imunossupressão. A imunização acontece na Unisa, das 8h às 16h, nesta terça-feira (22). De acordo com o Ministério da Saúde, para receber a dose adicional, pessoas com imunossupressão grave devem ter recebido a 2ª dose há pelo menos 8 semanas.

No momento da vacinação, são exigidos os seguintes documentos: cópia (xerox) dos documentos pessoais (RG e CPF), Cartão de Vacina e laudo médico atualizado comprovando a condição clínica.

4ª dose para pessoas a partir de 12 anos (12+) com alto grau de imunossupressão

A Secretaria Municipal de Saúde aplica a 4ª dose (reforço) contra a Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos (12+) com alto grau de imunossupressão. A imunização acontece na Unisa, das 8h às 16h, também nesta terça-feira (22). De acordo com o Ministério da Saúde, para receber a dose de reforço, pessoas com imunossupressão grave devem ter recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

No momento da vacinação, são exigidos os seguintes documentos: cópia (xerox) dos documentos pessoais (RG e CPF), Cartão de Vacina e laudo médico atualizado comprovando a condição clínica.

São considerados pessoas com alto grau de imunossupressão:

• Imunodeficiência primária grave;

• Quimioterapia para câncer;

• Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

• Pessoas vivendo com HIV/Aids;

• Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

• Pacientes em uso de drogas modificadoras da resposta imune; ( Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral, Inibidores da JAK).

• Pacientes com doenças auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

• Pacientes em hemodiálise;

• Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

CRONOGRAMA



SESC



UNISA



