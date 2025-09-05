Araxá apresenta Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa





Com o objetivo de fortalecer a rede de cuidados e assegurar melhores condições de vida à população idosa, o município de Araxá apresenta o Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI) e formalizado por meio da Resolução nº 27, de 06 de agosto de 2025. A construção do plano contou com a participação de representantes da sociedade civil, gestores públicos, profissionais da saúde e demais segmentos envolvidos na rede de atenção à pessoa idosa.

O documento estabelece diretrizes para nortear ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação, com base nos princípios de integralidade, equidade e intersetorialidade. Ele padroniza os tipos de atendimento, define fluxos, níveis de complexidade e responsabilidades institucionais para cada ponto da rede de atendimento, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS e ESF), CRAS, CREAS, Vigilância Sanitária, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e o próprio COMDPI. A proposta é que cada serviço atue de forma coordenada, com metas específicas e protocolos comuns, promovendo um cuidado contínuo e humanizado.

Na prática, a aprovação do plano representa mudanças significativas para o atendimento à pessoa idosa no município. Uma das principais transformações é a definição de portas de entrada claras: qualquer idoso que procure uma UBS/ESF ou seja atendido por serviços como o CRAS ou o CREAS terá um encaminhamento padronizado, evitando deslocamentos desnecessários e idas e vindas entre unidades. Além disso, foram definidos fluxos específicos para situações de risco, como urgências clínicas, sofrimento mental ou violência seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou por negligência, com prazos estabelecidos, registros adequados e retorno garantido ao serviço de origem (contrarreferência).

Outro avanço é a criação de uma rede verdadeiramente integrada. A partir de agora, os setores da saúde, assistência social e proteção social passam a atuar com base em um mesmo protocolo, o que reduz o tempo de resposta dos serviços e evita revitimizações. O plano também prevê acompanhamento contínuo dos idosos, incluindo avaliação funcional, metas de cuidado, capacitação permanente das equipes e revisão periódica do próprio plano, para garantir sua efetividade ao longo do tempo.

De acordo com a Gestora jurídica institucional, Marcela Santilene, a aprovação do Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa consolida um roteiro único de cuidado no município de Araxá. “Mais do que um documento técnico, esta é uma ferramenta prática que fortalece o trabalho em rede e assegura um atendimento mais ágil, resolutivo e centrado na dignidade e na autonomia da pessoa idosa. Para a população, isso se traduz em mais acesso, informação e proteção. Para as equipes, representa clareza de papéis, maior integração e um compromisso ainda mais sólido com a qualidade de vida das pessoas idosas no município”, explica.

Clique aqui e confira o Plano de Atenção Integral à Pessoa Idosa