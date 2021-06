Araxá apresenta Plano de Segurança Integrado à Polícia Civil e define retorno da força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde

Em continuidade ao alinhamento das ações de enfrentamento à Covid-19 junto ao Governo de Minas, o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, participou de uma audiência com o deputado Bosco e o assessor especial da Secretaria de Estado de Saúde, Ibiraty Martins, nesta quinta-feira (11), em Belo Horizonte.

O encontro deliberou o retorno da força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) na próxima semana a Araxá, com o objetivo de apresentar as ações que visam otimizar os processos e aprimorar o atendimento à população.

Polícia Civil

Em outra audiência realizada na capital mineira, Mauro e Bosco estiveram com o chefe da Polícia Civil, Joaquim Francisco Neto e Silva, para a apresentação do Plano Integrado de Segurança Pública.

Aprovado pelo prefeito Robson Magela e coordenado pelo vice-prefeito Mauro Chaves, o Plano Integrado de Segurança Pública foi criado para unificar as ações realizadas por esse setor no município, além de buscar recursos para viabilizar viaturas e a construção de edificações próprias para quem desempenha as funções em prédios cedidos ou alugados.

Além da apresentação do plano, foram demandados no encontro o aumento do efetivo em Araxá e a elevação da Delegacia Regional para Departamento.