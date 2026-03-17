Araxá busca experiência de Paracatu para viabilizar Hospital Municipal



Representantes da Prefeitura de Araxá estiveram na cidade de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, para conhecer o modelo adotado pelo município na articulação com empresas do setor de mineração para investimentos na área da saúde. O objetivo da visita foi entender como Paracatu estruturou o diálogo com as mineradoras e avaliar caminhos que possam contribuir para que o projeto do Hospital Municipal de Araxá saia do papel.

A comitiva de Araxá foi recebida pelo prefeito de Paracatu, Igor Santos, e pelo vice-prefeito Pedro Adjuto. Durante a reunião, foram apresentadas as estratégias adotadas pelo município para fortalecer parcerias com o setor mineral e ampliar investimentos na cidade, especialmente na área da saúde e em projetos sociais.

Entre os pontos abordados esteve a importância de que parte dos investimentos e incentivos das empresas seja direcionada ao próprio município onde ocorre a atividade econômica. Em Paracatu, além do apoio a obras estruturantes, as empresas também passaram a destinar mais recursos para projetos sociais por meio da destinação do Imposto de Renda para fundos municipais, como o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, além de iniciativas nas áreas de cultura, esporte e desenvolvimento social.

Durante a agenda, os representantes também visitaram as instalações do hospital municipal e conheceram as melhorias realizadas na unidade. Para o prefeito de Araxá, Robson Magela, conhecer essa experiência foi importante para avaliar caminhos que possam fortalecer a saúde no município. “Viemos a Paracatu para entender como esse processo foi construído e como a parceria com a mineração ajudou a fortalecer a estrutura da saúde. É importante que as empresas que exploram Araxá entendam que parte dessa riqueza seja revertida em investimentos que beneficiem diretamente a população”, afirma.

Robson Magela destacou ainda a importância do diálogo com empresas que atuam em Araxá. Segundo ele, a cidade contribui muito para a economia e é justo que esse desenvolvimento também gere benefícios locais. “Queremos buscar caminhos para que a construção do Hospital Municipal de Araxá se torne realidade. A população merece uma estrutura de saúde mais completa e essa troca de experiências ajuda a entender como avançar nesse projeto”, diz.

O secretário municipal de Saúde de Araxá, Sebastião Donizete, também ressaltou a importância da iniciativa. Segundo ele, a construção do hospital municipal representa um avanço significativo para o atendimento da população. “Hoje Araxá depende muito de cidades que são referência em saúde para atendimentos de maior complexidade. Ter um hospital municipal significa ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais oportunidades para cuidar das pessoas aqui mesmo na nossa cidade”, destaca.