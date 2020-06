Araxá chega a 163 casos positivos de Covid-19 e 60% de leitos de UTI ocupados

Mais cinco casos positivos de coronavírus foram registrados em Araxá nas últimas 48 horas, de acordo com o Boletim Epidemiológico desta sexta (12). O boletim não foi divulgado no dia 11, feriado de Corpus Christi. Com isso, a cidade chega a 163 casos confirmados da doença. A Secretaria Municipal de Saúde não divulga mais o perfil epidemiológico de pacientes infectados que estão em tratamento.

Um número preocupante é a ocupação de 60% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva exclusivos para tratamento da Covid-19. Pela primeira vez desde o início da pandemia, Araxá chegou a 50% na última quarta (9), e agora a 60%, ou seja nove de 15 leitos estão ocupados, e deixa a cidade em estado de alerta. Por ser referência microrregional, Araxá atende mais sete cidades.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, informou, em recente participação em uma audiência com vereadores, que aguarda a chegada equipamentos para abrir mais leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Além disso, são necessários verificação e laudo da Vigilância Sanitária para liberação desses leitos por parte do Ministério da Saúde.

Até agora são 401 casos suspeitos que entraram para investigação; 163 confirmados, 234 negativos e quatro que aguardam resultado.

Mais duas pessoas se recuperaram da doença, totalizando 150 recuperados. Nove pessoas estão em monitoramento. Quatro pacientes foram a óbito desde o início da pandemia em Araxá.

O número de síndrome gripal está com 1.088 registros, e outros 112 registros são de síndrome respiratória aguda grave.

No momento nove pessoas estão na UTI (60% de ocupação) e outras nove são tratadas em leitos de enfermaria (12,1% de ocupação).

Confira os números