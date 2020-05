Araxá chega a sete casos positivos de coronavírus; três confirmados neste domingo são de profissionais de saúde

Mas três casos de coronavírus foram confirmados em Araxá nas últimas 24 horas. De acordo com o Boletim Epidemiológico deste domingo (3), esses casos são de técnicas de enfermagem, de 43, 49 e 51 anos, que contraíram a doença por contato direto com paciente infectado. A Secretaria Municipal de Saúde informa que as profissionais estão em isolamento e o quadro de saúde delas é estável. Com isso, Araxá chega a sete casos positivos, quatros deles confirmados neste fim de semana.

A tabela de síndromes gripais teve mais quatro registros nas últimas 24 horas, passando de 465 para 469. Sete pessoas hospitalizadas e 28 tiveram alta.

Casos confirmados em Araxá

– O primeiro caso confirmado foi de um homem de 38 anos que contraiu a Covid-19 durante uma viagem a São Paulo em março, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ele cumpriu quarentena e está curado da doença.

– O segundo caso é de uma idosa de 89 anos, que faleceu no dia 19 de abril depois de ficar 11 dias internada na UTI da Santa Casa. Segundo a Secretaria de Saúde, o contágio dela ocorreu de forma comunitária, ou seja, dentro de Araxá.

– O terceiro caso de coronavírus é de um homem de 27 anos que contraiu o vírus durante uma viagem. O jovem cumpriu isolamento e está curado.

– O quarto caso foi confirmado no dia 2 de maio e trata-se de um homem de 41 anos que já estava internado na Santa Casa de Misericórdia. Ele segue em tratamento.

– Mais três casos foram confirmados no dia 3 de maio. São de técnicas de enfermagem, de 43, 49 e 51 anos, que contraíram o coronavírus por contato direto com paciente infectado.

Até o momento, Araxá tem sete casos positivos para coronavírus.

Confira os indicadores.