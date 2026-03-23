Araxá começa a aplicar vacina que previne casos graves de bronquiolite em bebês e crianças de até 2 anos

Araxá iniciou as aplicações da vacina Nirsevimabe, indicada para a prevenção de casos graves causados pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável por infecções respiratórias. O imunizante é destinado a públicos específicos, especialmente bebês prematuros e crianças menores de 2 anos com comorbidades.

O VSR é uma das principais causas de bronquiolite e pneumonia em crianças pequenas, com impacto significativo nos serviços de saúde. O imunizante é destinado a recém-nascidos prematuros com idade gestacional igual ou inferior a 36 semanas e 6 dias, independentemente do peso ao nascer.

Também podem receber a vacina crianças com menos de 24 meses que apresentem pelo menos uma condição clínica de risco, como cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP), imunocomprometimento grave (inato ou adquirido), fibrose cística, doenças neuromusculares graves, Síndrome de Down, além de anomalias congênitas das vias aéreas ou outras doenças pulmonares graves.

A coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca, destaca que a aplicação segue critérios bem definidos. “É importante reforçar que o Nirsevimabe não é para todas as crianças. Ele é direcionado a grupos específicos, que apresentam maior risco de complicações causadas pelo vírus. Por isso, a avaliação e a liberação seguem critérios técnicos, garantindo que o imunizante chegue a quem realmente precisa”, explica.

Em Araxá, a vacina está disponível por meio do CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais). A solicitação deve ser feita na Estratégia de Saúde da Família mais próxima ou diretamente pelo CRIE, localizado na Rua Calimério Guimarães, 850, Centro. Após autorização, a aplicação segue o fluxo definido pelo serviço.

Para solicitar o imunizante, é necessário apresentar relatório de alta médica e solicitação médica, além de cópias da certidão de nascimento, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação.