Araxá comemora a Semana da Pátria

A Prefeitura de Araxá iniciou nesta quarta-feira (1º) a abertura das comemorações da Semana da Pátria. A Secretaria Municipal de Educação programou três solenidades cívicas em torno do dia 7 de setembro, data em que se comemora oficialmente a Independência do Brasil, como por exemplo, o Hasteamento da Bandeira.

A solenidade de abertura aconteceu no Altar da Pátria, na Praça Arthur Bernardes, e contou com a ilustre presença do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Sr. Francisco Matias de Oliveira, além de demais autoridades.

O início da programação foi marcado com o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá, realizado pelo prefeito Robson Magela, pelo vice-prefeito Mauro Chaves e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios.

Com o objetivo de evitar aglomerações em função da pandemia da Covid-19, as atividades tradicionais nesse período, como desfile cívico-militar e palestras, não acontecerão este ano. “Devido ao momento que estamos vivendo, tivemos que reduzir nossas comemorações desta data tão importante. Mas isso não o torna menos importante, pelo contrário. Os tempos são de retomadas de valores e, justamente por isso, precisamos ressaltar as ações que demonstram o amor à Pátria e a valorização da nossa história”, ressalta o prefeito.

Para a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a Semana da Pátria representa um importante momento para despertar na população o sentimento de patriotismo. “Uma nação não é só um território, é um povo, e nós temos que trabalhar essa questão de civismo. Precisamos destacar a importância do sentimento de pertencimento à Pátria e esses ritos cívicos são fundamentais para manter essa integração nacional. Somos um único povo, com um único objetivo que é tornar este país um local bom e justo para todos”, destaca.