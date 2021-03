Araxá conclui vacinação de idosos com mais de 80 anos

A Prefeitura de Araxá concluiu a aplicação da primeira dose em todos os idosos com mais de 80 anos e cerca de 65% dos profissionais de saúde. Ao todo, foram 6.281 vacinas aplicadas contra a Covid-19, sendo 4.672 de primeira dose e 1.609 de segunda dose.

De acordo com a orientação do Programa Nacional de Vacinação e da Secretaria de Estado de Saúde, foram imunizados até o momento 2.619 trabalhadores da área de saúde, 1.830 idosos acima de 80 anos e 223 moradores de instituições de longa permanência acima de 60 anos ou pessoas institucionalizadas.

Até o momento, apenas 4 dos grupos que estão no topo das prioridades começaram a ser imunizados. Segundo o plano do Ministério da Saúde, o “top 4” das prioridades são: Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; Pessoas com deficiência institucionalizadas; Profissionais de saúde; e Pessoas de 80 anos ou mais. A escassez de vacinas impede que os municípios brasileiros avancem com maior agilidade no plano de vacinação.

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, explica que todos os idosos acima de 80 anos que procuram as Unidades de Saúde foram vacinados. “Temos apenas um caso ou outro onde o idoso possui dificuldade de locomoção e a vacinação teve que ser agendada. Salvo esses casos, já concluímos esse grupo de 80+ de pessoas que procuraram os pontos de vacinação. Infelizmente, algumas famílias ainda têm um certo receio quanto à vacina e não querem receber as doses neste momento”, conta a secretária.

Diane explica que o trabalho de conscientização é constante. “A cada lote de vacinas que chegam ao município, buscamos uma divulgação ampla do grupo a ser priorizado e mobilização dessas pessoas. Aqueles que por um motivo ou outro ainda não receberam o imunizante e estão em grupos já contemplados podem procurar as Unidades de Saúde para agendar a vacinação em qualquer etapa da campanha”, destaca.