Araxá dispõe atualmente de 32 leitos para atender casos graves de Coronavírus

Em entrevista coletiva concedida à imprensa no sábado (22), a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, que também coordena com Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, comentou que Araxá dispóe atualmente de 32 leitos de UTI disponíveis para atender demanda de possíveis casos graves do Coronavírus, sendo 17 na rede pública e 15 na rede particular. Até o momento os registros oficiais indicam quatro casos suspeitos, com dois descartados.

Com o recente decreto de situação de emergência em Araxá, Diane relatou que isso possibilita à Prefeitura de Araxá realizar cotações para aquisição mais ágil de equipamentos e insumos com o objetivo de aumentar a quantidade de leitos na cidade, podendo chegar a 100.

A Santa Casa foi definida como hospital referência para o tratamento da doença. A principal recomendação à população é para que fique em casa, sendo a melhor forma de evitar a proliferação do Coronavírus.

Trecho da coletiva sobre os leitos disponíveis em Araxá – Ascom PMA



Restrições

A partir desta segunda (23), uma resolução do Comitê de Enfrentamento proíbe o funcionamento do comércio em geral, mantidas as atividades essenciais como supermercados, farmácias, padarias, hortifrutigranjeiros, açougues, distribuidores de gás e postos de combustíveis.

Bares e restaurantes estão proibidos de funcionar presencialmente, somente podendo comercializar seus produtos por entrega em domicílio (delivery).

Já as indústrias devem funcionar em escalas de revezamento e turnos para reduzir o fluxo, contatos e aglomerações, devendo ainda implementar medidas concretas e disponibilidade de materiais para higiene e proteção individual e orientação de seus funcionários.