Araxá está com inscrições abertas para o 2º Festival Paralímpico destinado a crianças e adolescentes

Para oferecer a crianças e adolescentes a experiência de participar de modalidades paralímpicas e propiciar a inclusão social por meio do esporte, Araxá sedia pelo segundo ano consecutivo o Festival Paralímpico O evento nacional acontece no dia 24 de setembro, das 8h30 às 12h, na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos.

O evento esportivo é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, sob a coordenação da Assessoria Municipal de Esportes Especializados.

O projeto foi criado para celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico e acontece em mais de 70 cidades por todo país, com o objetivo de proporcionar aos participantes a inclusão, a vivência, a experiência e aproximação das crianças com e/ou sem deficiência dos esportes paralímpicos.

O festival é voltado para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos com e sem deficiência, com três modalidades paralímpicas: atletismo, bocha e voleibol.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, na avenida Antônio Afonso do Vale, na0 Praça da Juventude. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Contatos: (34) 3664-7836 e 3669-8055.

De acordo com secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Déde), o objetivo do programa é difundir o esporte paralímpico e fomentar o desenvolvimento de novas gerações de paratletas.

“Nós temos muitos talentos aqui na nossa cidade que precisam ser explorados e valorizados. Esse evento é importante principalmente para que essas crianças e adolescentes sintam vontade de praticar esporte, de conhecer modalidades novas e principalmente de estar nesse ambiente incrível que é o do esporte”, explica.

Informações



Modalidades: atletismo, bocha e voleibol

Público alvo: crianças e adolescentes de 8 a 17 anos;

Data do evento: 24 de setembro de 2022;

Local: Centro Esportivo Urciano Lemos (Praça da Juventude);

Endereço: Av. Antônio Afonso Vale, s/n – Urciano Lemos;

Horário: 8h30 às 12h;

Inscrições abertas na Praça da Juventude: crianças e adolescentes com e/ou sem deficiência. A inscrição deverá ser feita por um responsável (adulto) pela criança/adolescente. São necessários documentos pessoais do menor e do responsável;

Mais Informações: (34) 3664-7836 e (34) 3669-8055.