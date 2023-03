Araxá Festival – Jazz e Blues vai agitar o público na CIMTB

Foto: Alemão Silva

Uma programação completa para todos os gostos. Assim pode ser definida a 20ª edição da etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike, evento que vai além das pistas de mountain bike. Na CIMTB, entre os dias 14 e 16 de abril, não faltarão opções de entretenimento que agradem a todos, público, atletas, expositores e membros da organização. Entre os vários destaques, está o Araxá Festival – Jazz e Blues, patrocinado pela CBMM por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com realização da Moinho Cultural, com apresentações na tarde de sábado (15) e durante o dia de domingo (16).

“O nosso festival de Jazz e Blues será realizado pela primeira vez junto à CIMTB, justamente no ano de comemoração dos 20 anos da etapa da Araxá. Assim, não só nós que organizamos o festival nos sentimos privilegiados, como o evento esportivo também ganha pelas atrações especiais que vamos trazer para todo o público. É uma oportunidade e tanto para nós estarmos presentes na programação da CIMTB”, comenta Marcelo Mamede, coordenador e curador do Araxá Festival – Jazz e Blues.

A programação de shows está confirmada para a tarde de sábado e também para manhã e tarde de domingo. No entanto, o Araxá Festival – Jazz e Blues começa já na sexta-feira (14), quando serão visitadas quatro escolas municipais de Araxá. “A programação começa fora da CIMTB. No primeiro dia, fazemos oficinas em escolas e vamos visitar eles para poder fazer o que chamamos de ‘Brincadeiras Percussivas Jazz no Cotidiano’. Lá nós mostramos para as crianças que a música está mais presente no cotidiano delas, do que elas próprias imaginam”, conta Mamede.

No sábado, tem-se o início das atrações musicais, com quatro shows. De Araxá, o Manga Rosa Quarteto abre a programação, das 16h30 às 17h30. Em seguida, das 18h às 19h, é a vez da apresentação de Black Jack 21, grupo de Uberlândia (MG). Das 19h30 às 20h30, quem se apresenta são os Miltons, grupo que também é de Araxá. O encerramento do dia é feito pelos cariocas Jefferson Gonçalves e Duo Bitencourt, que convidam Nanda Moura.

Já no domingo a programação tem dois turnos de apresentações itinerantes, ao redor da arena e no meio do público, sempre com o Bêjazz Street Band presente, no estilo da música de rua de New Orleans, nos Estados Unidos. Primeiro das 11h às 13h, quando o grupo convida o Uberland Street Jazz, de Uberlândia, e depois das 14h às 16h, será a vez de ser convidado o Mississippi Devils, de Ribeirão Preto (SP).

Responsável na CBMM pelo relacionamento com a comunidade, Alvaro Rezende comenta a novidade na programação da competição. “Para nós, o esporte e a cultura são fundamentais na transformação da sociedade. Unir esses dois pilares em um evento como a Copa Internacional de Mountain Bike é uma forma de privilegiar nossa cidade e região, conectando os amantes do ciclismo com aqueles que apreciam boa música. Por isso, convidamos todos para vibrarem com as competições e, também, se emocionarem com o Festival de Jazz e Blues”.

Para Rogério Bernardes, organizador da CIMTB: “A música sempre esteve presente na CIMTB, mas inserir em nossa programação um evento com jazz e blues é especial. Fico feliz que isso tenha acontecido em Araxá, justamente em nossas comemorações dos 20 anos e com o patrocínio da CBMM. Espero que a galera curta bastante essa etapa, porque além da música, estamos trabalhando outras frentes que em breve divulgaremos”.

Programação Araxá Festival – Jazz e Blues



Sexta-feira, dia 14 de abril – Oficinas



08h às 18h – Quatro oficinas em escolas públicas municipais intituladas: “Brincadeiras Percussivas Jazz no Cotidiano”

Sábado, dia 15 de abril – Shows



16h30 às 17h30 – Manga Rosa Quarteto (Araxá – MG)

18h às 19h – Black Jack 21 (Uberlândia – MG)

19h30 às 20h30 – Miltons (Araxá – MG)

21h às 22h – Jefferson Gonçalves e Duo Bitencourt convidam Nanda Moura (Rio de Janeiro – RJ)

Domingo, dia 16 de abril – Apresentações itinerantes



BÊJAZZ STREET BAND (Araxá – MG) convida:

11h às 13h – Uberland Street Jazz (Uberlândia – MG)

14h às 16h – Mississippi Devils (Ribeirão Preto – SP)

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center.

Sobre a SRAM

SRAM LLC é uma fabricante de componentes de bicicletas com sede em Chicago, Illinois, Estados Unidos, fundada em 1987. SRAM é um acrônimo que inclui os nomes de seus fundadores, Scott, Ray e Sam, baseada no sonho de criar uma experiência mais divertida, eficiente e rápida em uma bicicleta. Hoje, o grupo SRAM é formado por uma equipe global de pessoas que oferece a mesma paixão por melhorar a experiência e expandir o potencial do ciclismo, detentora de marcas como: Avid, RockShox, Truvativ, Quarq, e Zipp. Mais informações: https://proparts.esp.br/sram

História da CIMTB

A organização da CIMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Em 2022, a CIMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.