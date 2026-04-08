Araxá garante pagamento do piso nacional do magistério e se destaca em levantamento do TCE-MG

Araxá está entre os municípios mineiros que cumprem o pagamento do piso nacional do magistério, segundo levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). O resultado reforça uma política contínua de valorização dos profissionais da educação adotada pelo Município.

Os dados divulgados pelo TCE-MG fazem parte de um diagnóstico estadual sobre o cumprimento do piso salarial dos professores da educação básica da rede municipal. Conforme o levantamento, mais de 20 mil educadores em Minas Gerais recebem abaixo do piso. A análise foi realizada com base em dados declarados pelos próprios municípios ao sistema do Tribunal de Contas, a partir de 2023.

Araxá se destaca entre os municípios que asseguram o cumprimento da legislação e mantêm a educação como prioridade. Conforme a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o reajuste do piso nacional do magistério é acompanhado anualmente, com aplicação do índice definido pelo Ministério da Educação (MEC) e, em alguns casos, com avanços além do percentual estabelecido.

Atualmente, o piso nacional do magistério é de R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais, com valores ajustados proporcionalmente para cargas horárias menores.

“Recentemente, também tivemos reconhecimento nos nossos índices de alfabetização, com a conquista do Selo Ouro, concedido pelo MEC. Tivemos ainda o aumento do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultado) e o reconhecimento pela qualidade da alimentação escolar. Certamente, a nossa política de valorização dos profissionais da educação é um dos fatores que contribuem para os resultados positivos do município em avaliações e reconhecimentos institucionais como estes”, destaca Zulma.