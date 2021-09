Araxá goleia o Uberaba na estreia da Segunda Divisão

Com direito a homenagem ao pai militar, o atacante Jajá abriu o caminho da primeira vitória do Araxá Esporte Clube estreando no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Jogando no Fausto Alvim, no último sábado (11), o Ganso venceu o clássico contra o Uberaba por 3 a 0. A próxima partida do Alvinegro será contra o Inter de Minas. O jogo será no sábado (18), às 9h em Itaúna.

Após um bom primeiro tempo, o Araxá retornou para a segunda etapa e construiu uma ótima vitória. Jajá abriu o placar, aos 21 minutos, cobrando pênalti. Logo aos 29 minutos, Lucas Caça Rato ampliou e Maycon decretou a goleada nos acréscimos.

O Ganso lidera a tabela do Grupo B com três pontos.

Escalações

Araxá: Lee; Lucas Evangelista (Gabriel), Samuel, Guilherme Eloy e Vinício; Batista, Thiaguinho, Clayton e Maycon; Jajá (Medina) e Lucas Caça-Rato. Treinador: Zé Humberto

Uberaba: Elzo; Gilmar, Martinely, Lídio e Anthony (João Pedro); João Victor, Wallace (De Lucca), Galiardo (Samuel) e Lucas Espiga (Ruan); Jefferson e Luiz Filipe. Treinador: Toninho Pesso

Arbitragem: José Alfredo Filho, auxiliado por Marcelo Giovani Bertolini de Souza e Érica Mara da Silva Lopes. Quarto árbitro: Édson de Freitas Júnior

Com informações/Na Batida do Esporte