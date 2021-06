A Prefeitura de Araxá informa a transferência de uma paciente com Covid-19, por meio de transporte aéreo, para o hospital de Caratinga, cidade localizada no Vale do Aço.

A transferência foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que tem prestado apoio à Secretaria de Estado de Saúde neste momento de pandemia em várias cidades do estado. A ação é fundamental para garantir atendimento adequado às pessoas com quadro mais avançado da doença.