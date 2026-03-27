Araxá inicia a Campanha de Vacinação contra a Gripe na próxima segunda-feira (30)

Araxá inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 2026 na próxima segunda-feira (30). A abertura contará com uma ação especial na AAPA – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá, das 9h às 13h. Inicialmente, a imunização será destinada aos grupos de rotina definidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e outros grupos especiais (confira no fim da matéria).

Além da mobilização inicial, a vacinação estará disponível diariamente em nove unidades de saúde do município: Unicentro, Unileste, Uninordeste, Unioeste, Uninorte, ESF Pão de Açúcar, USF Max Neumann, Unisa e Unisul.

A imunização tem como objetivo reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da influenza. Neste ano, o imunizante disponibilizado é trivalente e protege contra três tipos de vírus influenza: A/H1N1, A/H3N2 e um tipo de influenza B, responsáveis pelas principais infecções sazonais da doença.

A coordenadora do setor de imunização, Érica Fonseca, explica que a campanha segue até o dia 30 de maio, com a meta de vacinar pelo menos 90% dos públicos prioritários. “É essencial ampliarmos a proteção da população neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Por isso, orientamos que os grupos prioritários procurem as unidades de saúde logo no início da campanha, para garantirmos maior eficácia da imunização e a prevenção de casos graves da doença”, destaca.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com CPF, cartão de vacina, comprovante de endereço e cartão do SUS (se tiver). No caso das gestantes, também pode ser solicitado o cartão de acompanhamento.

Abertura da campanha

Ponto itinerante

Segunda-feira, 30 de março

Local: AAPA – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá – Rua Renê Teixeira, 225, no Centro.

Horário: 9h às 13h

Funcionamento das unidades

de 30 de março a 1° de abril

Unicentro (crianças até 12 anos – Influenza)

Segunda e terça-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 15h

Unileste

Segunda e terça-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 14h30

Uninordeste, Unioeste, Uninorte, ESF Pão de Açúcar, Unisa e USF Max Neumann

Segunda e terça-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 12h

Unisul

Segunda e terça-feira: 7h30 às 12h30

Quarta-feira: 7h30 às 12h

Público-alvo da vacinação

Grupos de rotina:

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

* Idosos com 60 anos ou mais

* Gestantes

Grupos prioritários especiais:

* Puérperas (até 45 dias após o parto)

* Povos indígenas

* Quilombolas

* Pessoas em situação de rua

* Trabalhadores da saúde

* Professores dos ensinos básico e superior

* Profissionais das forças de segurança e salvamento

* Profissionais das Forças Armadas

* Pessoas com deficiência permanente

* Caminhoneiros

* Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

* Trabalhadores portuários

* Trabalhadores dos Correios

* População privada de liberdade

* Funcionários do sistema prisional

* Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais