Araxá inicia processo de implantação da UTI Neonatal com repasse de R$ 5 milhões para a Santa Casa de Misericórdia

A tão sonhada UTI Neonatal e Pediátrica começa a se tornar realidade em Araxá. A Administração Municipal iniciou o processo de implantação da unidade terapia intensiva voltada para recém-nascidos nesta terça-feira (8). O prefeito Robson Magela encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal que permite o Município a firmar convênio no valor de R$ 5 milhões com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá para implantação da unidade. A proposta ainda será apreciada pelos vereadores.

Os recursos públicos foram conquistados por meio de parceria com o Governo Federal e Estadual firmada pela Administração Municipal em 2021. Ao todo foram captados para viabilizar o início do funcionamento da UTI Neonatal e Pediátrica, R$ 2,5 milhões de emenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; R$ 1 milhão de emenda do deputado estadual Bosco e mais R$ 1,5 milhão do Governo do Estado de Minas Gerais, que ainda não foi depositado nos cofres públicos do município, mas que será adiantado pela gestão municipal.

Os equipamentos para implantação da unidade estão parados há quase sete anos e alguns deles só foram utilizados no último ano para ampliação do número de leitos contra a Covid-19. A Santa Casa conseguiu a verba para comprar os equipamentos em 2011. Em 2013, os recursos foram repassados pelo Governo do Estado e em 2015 foi realizada a aquisição dos equipamentos. Mas, todos os equipamentos ficaram guardados em caixas no depósito da instituição à espera de convênios com o Poder Público para funcionamento da Unidade.

De acordo com o prefeito Robson Magela, esse é o primeiro grande projeto da saúde pública do Município. “Estamos reestruturando uma saúde pública desestruturada e que piorou com a Covid-19. A implantação da UTI Neonatal é o primeiro grande projeto que estamos trabalhando em conjunto com a contratação de médicos na UPA e Unidades de Saúde, reformas de Unidades de Saúde e reestruturação da gestão. A UTI Neonatal foi um dos nossos compromissos com a população araxaense que começamos a colocar em prática com esse novo convênio com a Santa Casa”, destaca o prefeito.