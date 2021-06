Araxá inicia vacinação para trabalhadores de transporte nesta terça exclusivamente no Sest Senat

A Prefeitura de Araxá inicia a vacinação da 1ª dose contra a Covid-19 para trabalhadores de transporte, nesta terça-feira (22). A imunização será realizada exclusivamente na sede do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), das 8h às 16h, e prossegue até sexta-feira.

A Secretaria Municipal de Saúde exige no momento da vacinação a cópia (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, Cartão de SUS (se tiver) e a comprovação de vínculo (Carteira de Trabalho, holerite, crachá funcional e outros). Para autônomos, além das cópias de documentos pessoais e comprovante de endereço, será exigida a cópia da CNH categorias D e E.



Cronograma de Vacinação para trabalhadores de transporte



Terça-feira (22/06)

– Araxá Brasil Transporte e Turismo

– Rodo Campos – Transportes de Cargas

– Transportadora Sanchez Araxá

– Vera cruz Transporte e Turismo

– União Express Transporte e Logística

– Trabalhadores de Serviço Ferroviário

Quarta-feira (23/06)

– Transportadora Emborcação

– Vans Araxá Turismo

– Empresa de Transporte Vans em Araxá

– Minax Transportes

– Alfa Transportes

– Trabalhadores de transportes de passageiros (acima de 15 pessoas) e cargas – CNH D e E

Quinta-feira (24/06)

– Antunes Transportes

– Mader Transportes

– Rodoagil Transportes

– Aliança Transportes e Logística

– Montina Transporte

– Fagundes Transporte

Sexta-feira (25/06)

– Rodoborges Transporte

– Vans em Araxá Caldeira Transporte

– Transportadora Reduzino

– Empresa Gontijo de Transporte

– Jadlog

– Demais trabalhadores do transporte de passageiros (acima de 15 pessoas) e cargas.