Araxá não tem casos confirmados de Zika e Chikungunha em 2020

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para a necessidade de manter o foco ao combate do mosquito Aedes aegypti, principalmente neste período de chuvas intensas. Araxá não registrou nenhum caso de Zika e Chikungunha nestes primeiros dias de 2020, porém já foram confirmados 11 casos positivos de dengue.

Segundo levantamento feito nesta quarta-feira, 19, em relação a Zika há apenas duas notificações aguardando resultado de exames e uma notificação de Chikungunha. No caso de Dengue, além dos 11 casos positivos, outras 29 notificações aguardando resultados dos exames.

A Secretaria de Saúde informa que nos casos suspeitos de Dengue, Zika e Chikungunha os exames são enviados para o laboratório da FUNED em Uberaba ou Belo Horizonte. Ações simples como manter caixas d’água tampadas, limpar sempre as calhas, deixar garrafas viradas com a boca para baixo, manter as lixeiras bem tampadas, deixar ralos limpos e com tela, limpar com frequência vasilhas de água de cão e gatos e preencher pratos de vasos de plantas com areia; podem eliminar o mosquito transmissor dessas doenças.