Araxá participa da Conferência Estadual de Cultura e elege delegação para a fase nacional

Araxá participou da Conferência Estadual de Cultura realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, entre os dias 20 e 22 de novembro. Na oportunidade, gestores e representantes do Setor Cultural de Minas Gerais discutiram propostas que foram elencadas durante as Conferências Municipais.

No evento estiveram em pauta cinco eixos temáticos com questões ligadas ao sistema nacional de cultura, como: marcos legais; democratização e acesso; identidade, patrimônio e memória; diversidade cultural; e economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade.

A comitiva de Araxá contou com representantes do Poder Público e da Sociedade Civil eleitos na Conferência Municipal de Cultura, realizada em 30 de outubro.

Pelo Poder Público estiveram presentes: Cynthia Verçosa – presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB); João Paulo Ferreira de Paula (delegado representante das Folias de Reis); e Jower Henrique Carneiro (suplente dos grupos de Congado e Moçambiques).

Já pela Sociedade Civil participaram: Wanêssa Borges Alves (delegada representante da Dança Inclusiva em Cadeira de Rodas); Patrícia Pinheiro Padovani Januário (delegada representante da Articulação de Projetos Culturais); Helvécio José Pereira Júnior (delegado representante das Folias de Reis) e Alfredo Rosa Santos (suplente da comunidade LGBTQIAPN+).

Após uma votação para eleger os representantes mineiros para a Conferência Nacional de Cultura, que acontece em Brasília entre 4 e 8 março de 2024, Wanêssa Borges foi eleita delegada e Patrícia Pinheiro ficou como suplente.

Para a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, as conferências são um passo importante para que propostas relevantes em prol do Setor Cultural saiam do papel.

“A Conferência Estadual foi um momento de união de pensamentos, onde foram debatidas todas as necessidades dos municípios mineiros para a criação de uma proposta única, com consistência e que englobe todos os segmentos e suas necessidades. Pelo fato de Araxá ter conseguido eleger uma delegação, as propostas da cidade também serão representadas na Conferência Nacional, fazendo com que nossa cultura local também esteja em Pauta em Brasília”, destaca.