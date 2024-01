Araxá Rodeio Show abre venda de ingressos e camarotes; lote promocional é limitado

A organização do Araxá Rodeio Show abriu nesta terça-feira (16) a venda de ingressos, passaportes e camarotes para a edição 2024, que será realizada entre os dias 17 e 21 de abril e terá grandes atrações como Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Simone Mendes e Luan Pereira. As vendas já começaram a ser realizadas pelo site do evento (www.quero2ingressos.com.br) e em três pontos físicos (veja abaixo). “Temos ingressos a partir de 50 reais e já iniciamos também a venda da pista premium, que é um espaço reservado, bem em frente ao palco, uma das nossas grandes apostas deste ano”, ressalta Luciano Rios, organizador do evento.

Os camarotes também começaram a ser vendidos. “Quem tinha camarote no ano passado, pode procurar o posto de atendimento no Parque de Exposições de 13h às 20h. A partir de 6 de fevereiro, as unidades que restarem, serão abertas a quem se inscreveu na lista de espera. Estamos surpresos pela procura deste ano, que bateu recorde e demonstra a força desta edição”, comenta Luciano.

Condição especial

O Araxá Rodeio Show e o Centro de Atendimento ao Servidor (CAS) fecharam uma parceria inédita. Servidores vinculados ao CAS, já podem comprar ingressos e passaportes para o ARS 2024 com condições especiais e desconto em folha.

Queima do Alho

A venda de ingressos para a Queima do Alho também foi iniciada nos mesmos postos. O lote único tem bilhetes limitados. O valor do ingresso é de R$70. A arrecadação novamente beneficiará várias entidades de Araxá. As atrações do evento e o cardápio serão divulgados em breve.

Ingressos

17/04 – LUIZ NETO & GUSTAVO | LUAN PEREIRA

Pista: R$ 50

Pista Premium: R$ 80

18/04 – JORGE & MATEUS | ISCA BEATS

Pista: R$ 70

Pista Premium: R$ 120

19/04 – ZÉ NETO & CRISTIANO | GREG E GONT

Pista: R$ 70

Pista Premium: R$ 120

20/04 – VITOR & VERSOL | SIMONE MENDES

Pista: R$ 70

Pista Premium: R$ 120

21/04 – FRED & FABRICIO

Pista: R$50

Pista Premium: R$ 80

Passaportes (válido para todos os dias)

Pista: R$ 250

Pista Premium: R$ 450

Postos de venda

Vendas online:

www.quero2ingressos.com.br

Postos físicos:

TXC ARAXÁ – Rua Calimério Guimarães, 302

LINKS CALÇADOS ARAXÁ – R. Presidente Olegário Maciel. 120

CAS – Centro de Atendimento ao Servidor – condição exclusiva.

Camarotes

Venda exclusiva no escritório no Parque Exposições.

Horário de atendimento: das 13h às 20h

Serviço

Araxá Rodeio Show

Data: 17 a 21 de abril de 2024

Local: Parque de Exposições Agenor Lemos

Ingressos: Lote Promocional – vendas iniciadas

Informações:

www.araxarodeioshow.com.br

@araxarodeioshow