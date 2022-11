Araxá participa do 1º Encontro Regional de Turismo; cidade se destaca em três rotas turísticas

Valorizar e fomentar ainda mais as atrações turísticas da região. Este foi um dos pontos tratados no 1º Encontro Regional de Turismo, no município de Piumhi. Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Araxá participaram do evento, que ocorreu entre os dias 3 e 5 de novembro, e marcou o lançamento de 14 rotas turísticas da região.

O encontro foi promovido pelo Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, que atualmente é formado por 20 municípios: Alpinópolis, Araxá, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Ilicínea, Itaú de Minas, Passos, Piumhi, Pratápolis, Sacramento, São José da Barra, São Roque de Minas, São João Batista do Glória, Tapira e Vargem Bonita. Araxá aderiu ao circuito no segundo semestre de 2021 e busca, como todos esses municípios, ações, investimentos e melhorias para o desenvolvimento das atividades do setor.

Das 14 rotas apresentadas, Araxá está inserida em três delas e possui uma das maiores redes hoteleiras entre as cidades do circuito, sendo sede dos principais atrativos turísticos nacionais e internacionais, o que a torna cidade-polo em relação ao turismo de nossa região.

Com a retomada dos eventos em 2022, a cidade recebeu renomados eventos como o Fliaraxá, o Festival Gastronômico Saberes & Sabores, a ExpoQueijo, a Copa Internacional de Mountain Bike, o Encontro Nacional de Carros Antigos, o Campeonato Mineiro de Balonismo, entre outros.

O superintendente de Turismo da Prefeitura de Araxá, Ricardo Ruas, destaca que o encontro permitiu a geração de mais vínculos com os municípios vizinhos. “O fortalecimento entre as várias cidades do mesmo circuito torna nossa região mais atrativa, valoriza ainda mais nossa cultura, nossa culinária e principalmente a nossa mineiridade”, afirma.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, reitera que Araxá reforçou o seu potencial durante o encontro. “Foi oportuna a participação da Prefeitura de Araxá neste evento. É um momento de trocar ideais e colocar em prática ações que irão garantir o desenvolvimento turístico e econômico em nosso município. E mais do que isso, oferecer o melhor que nossa cidade tem, não apenas aos visitantes, mas também para a população araxaense”, conclui o secretário.

Conheça as 14 rotas turísticas da região



