Araxá perde para o Coimbra em casa e se distancia de retorno ao Módulo 2

Foto: Caio Aureliano / Na Batida do Esporte

Em uma noite com muita chuva, o Araxá e Coimbra se enfretaram no Fausto Alvim pela partida da ida da semifinal do Campeonato Mineiro da Segunda (Terceira) Divisão, nesta quinta-feira (18).

Assim como o tempo, o jogo não foi favorável para o time Alvinegro, que perdeu para o visitante por 2 a 0, resultado construído ainda no primeiro tempo.

O Araxá não conseguia impor jogadas para chegar à meta de Glaycon, ora impedidas pela defensiva do Coimbra, ora paradas por passes errados. Ainda no início do jogo, Saulo invadiu a área do adversário e foi derrubado, o juiz mandou seguir.

O goleiro do Coimbra trabalhou somente no final da primeira etapa, com chute de fora da área de Matheus Gonzaga, e também impediu finalizações com boas saídas em lances de bolas paradas.

Os visitantes, mais organizados no meio-campo, aproveitaram de duas bobeadas da zaga do Ganso e saíram para o intervalo com boa vantagem no marcador.

Aos 36, Bruno Mineiro escorou na pequena área, livre, cruzamento recebido pela direita, abrindo o placar. O atacante do Coimbra ampliou para os visitantes em novo vacilo da zaga, recebendo passe em profundidade pela meia e tocando para o gol, com Alencar batido no lance.

No segundo tempo, o Araxá voltou com mais disposição para tentar, no mínimo, diminuir a vantagem do adversário, que se fechou, mas conseguiu poucas chances. O gramado, mais pesado, obrigou as equipes a tentarem passes pelo alto.

Final de jogo, Araxá 0 x 2 Coimbra.

O confronto de volta é no domingo (21), às 15h, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. O Coimbra se garante na final podendo perder por um gol de diferença. O Araxá precisa vencer por três gols de vantagem para chegar diretamente à decisão. Se vencer por dois gols de vantagens, teremos decisão por pênaltis.

Valeriodoce e Athletic Club brigam pela outra vaga. A primeira partida ficou no 0 x 0, em São João del-Rei, e jogo de volta acontece no sábado (20), em São Gonçalo do Rio Abaixo.

Os dois classificados para a final já garante vaga para Módulo 2 em 2019.

Ficha Técnica

Araxá: Alencar; Victor Melo, Juninho, Nilo e Fernando Augusto; Bruno Moreno, Saulo (Teco), Marcelo Brandão e Matheus Gonzaga (Hiwry); Bruno Aquino e Carlinhos (Felipe Caldeira). Treinador: Rogério Henrique.

Coimbra: Glaycon; Usiel, Breno, Carciano e Lucas Hipólito; Kauê (Paranhos), Richard, Gustavo e Filipinho; Bruno Moreno (Diogo) e Bruno Rocha (Thiers). Treinador: Diogo Giacomini.

Arbitragem: Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Samuel Henrique Soares Silva.