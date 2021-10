Araxá promove repescagem de 1ª dose contra a Covid-19 para adultos (18+) e antecipação de 2ª dose

Araxá realiza repescagem para aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para toda a população adulta (18+) na próxima quarta-feira (3). Quem ainda não recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus e tem a partir de 18 anos deve comparecer à Unisa, das 8h às 16h, para se imunizar.

A aplicação de 1ª dose para gestantes, puérperas e lactantes também acontece na Unisa, das 8h às 16h.

Antecipação da 2ª dose

O município também realiza a antecipação da aplicação da 2ª dose das vacinas Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca para grupos com o agendamento no Cartão de Vacina até o dia 12 de novembro ou doses em atraso. A imunização acontece na quarta-feira (3), das 8h às 16h, no Sesc.

CRONOGRAMA

Antecipação 2ª dose Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca para pessoas com agendamento até o dia 12 de novembro – SESC

Dia e horário: 3 de novembro (quarta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina

Repescagem 1ª dose população adulta em geral (18+) – UNISA

Dia e horário: 3 de novembro (quarta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver) e Cartão de Vacina (se tiver).

1ª dose Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dia e horário: 3 de novembro (quarta) – 8h às 16h.

– Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e Certidão de Nascimento ou Cartão do Bebê.

– Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e Cartão Pré-natal.