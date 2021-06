Araxá prossegue com a Campanha de Vacinação Contra a Gripe

A terceira etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe continua em Araxá com a imunização de integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

Locais (3ª etapa)

– Unioeste: Segunda a sexta, 8h às 11h e 13h às 16h30;

– Unicentro: Segunda a sexta, 8h às 17h;

– Unisse: Segunda a sexta, 8h às 16h30;

– ESF Pão de Açúcar: Segunda a sexta, 8h às 16h;

– ESF Max Neumann: Segunda a sexta, 12h às 17h.

Pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente devem levar um laudo médico ou exame recente.

Integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo urbano e rodoviário; funcionários do sistema de privação de liberdade devem apresentar a carteira funcional ou outro comprovante.

A orientação é que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há menos de 28 dias também devem adiar a vacinação da gripe.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.