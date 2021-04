Araxá prossegue com vacinação de profissionais de saúde

A vacinação de profissionais de saúde contra a Covid-19 continua nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23) em Araxá. De acordo com o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal e as orientações do Governo Estadual, o município deve priorizar nesta etapa a primeira dose de biólogos, biomédicos, educadores físicos, veterinários, estudantes em estágios curriculares em Araxá com comprovante da instituição de ensino, ou estágios remunerados com comprovação na Carteira de Trabalho.

A vacinação da primeira dose de profissionais de saúde acontece na Unisa, das 8h às 16h. Os profissionais devem levar cópia da carteira profissional, CPF, identidade e comprovante de endereço.

Já a vacinação da 2ª dose dos trabalhadores da área também acontece na Unisa , sendo necessário apresentar os documentos pessoais e o comprovante de vacinação da 1ª dose.