Araxá prossegue com vacinação nesta quinta para idosos de 69 anos e aplica 2ª dose para grupo de 75 a 79 anos

A vacinação contra a Covid-19 continua nesta quinta-feira (8) em Araxá. A Secretaria Municipal de Saúde prossegue com a 1ª dose para idosos de 69 anos e também aplica a 2ª dose para o grupo de 75 a 79 anos, na Unileste, Unioeste, Uninordeste e Uninorte, das 8h às 16h. O sistema de vacinação será dividido por drive-thru e pedestres.

Para a 1ª dose, é necessária a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Idosos que realizaram o pré-cadastro no site www.araxavacina.com.br devem apresentar o comprovante impresso e os documentos necessários para conferência dos dados e maior agilidade do cadastro.

Para a 2ª dose, o idoso a ser imunizado deve levar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF.

Profissionais de saúde

Na quinta-feira (8) também ocorre a imunização de profissionais de saúde já deliberados. A Unisa realiza a aplicação da 1ª dose e a Unicentro promove a vacinação de 2ª dose.

Os profissionais devem levar cópia da carteira profissional, CPF, identidade e comprovante de endereço. quem tomar a 2ª dose, deve levar também o comprovante de vacinação da 1ª dose.