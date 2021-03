Araxá ratifica protocolo de intenções para aquisição de vacinas contra a Covid-19

O prefeito Robson Magela sancionou a Lei Municipal 7.486/2021, aprovada pela Câmara Municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmado por Araxá com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde.

Há 20 dias, a Prefeitura de Araxá manifestou interesse em integrar um consórcio idealizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para que municípios fechassem acordo para compra de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a organização, mais de 1,7 mil municípios já manifestaram interesse.

Naquela ocasião, durante uma videoconferência com os municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul (Cistrisul), o prefeito Robson Magela assinou o protocolo de intenção para articulação entre os 27 municípios da macrorregião.

“Com a ratificação do nosso protocolo de intenções aprovado pelo Legislativo, esta iniciativa tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários ao nosso sistema público”, destaca Robson.

O prefeito acredita que a criação do consórcio fortalece os municípios para as negociações de vacinas com organizações internacionais, especialmente neste período de pandemia. “É uma ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema que é de todos nós, a escassez de vacinas para imunização em massa da população e, a médio e longo prazos, de outros insumos”, conclui Robson.