Araxá realiza 2ª edição do Festival Paralímpico e reforça inclusão por meio do esporte

Araxá realizou, neste sábado (20), a segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento reuniu cerca de 170 crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos, que tiveram a oportunidade de vivenciar modalidades paralímpicas em um clima de entusiasmo, integração e superação.

Nesta edição, os participantes puderam experimentar o Atletismo Paralímpico, Voleibol Sentado e Goalball, modalidades que despertaram interesse e garantiram momentos de aprendizado, cooperação e alegria.

O festival foi realizado pela APAE Araxá, por meio dos projetos Hakuna Mipaka e Esporte Mais Que Especial, com apoio do Espaço Ecosense, via projeto Ecoarte, e parceria da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Segundo o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a iniciativa reafirma o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

“A segunda edição foi um sucesso. Mais do que vivenciar diferentes modalidades, o festival promoveu inclusão, valorizou a diversidade e mostrou a força do esporte em transformar vidas”, destaca Dedé.