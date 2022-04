Araxá realiza a 4ª dose contra a covid para idosos 75+ em sistema drive-thru

Araxá promove a aplicação da 4ª dose (ou 2ª dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 em todos os idosos a partir de 75 anos (75+) em sistema de drive-thru nesta quarta-feira (13), das 8h às 16h, no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Para receber a 4ª dose (ou 2ª dose de reforço), a pessoa deve respeitar o intervalo de pelo menos 4 meses desde a aplicação da 3ª dose.

No ato da vacinação, é imprescindível apresentar o Cartão do SUS (se tiver), o Cartão de Vacina e mais uma cópia (xerox) do documento pessoal que tenha o número do CPF.

4ª Dose (75+)

Aplicação da 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 75 anos que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses

Dia e local: 13 de abril (quarta) – Estacionamento do Estádio Fausto Alvim (drive-thru)

Documentos necessários: cópia (xerox) de documento pessoal que contenha CPF, Cartão de Vacina e Cartão do SUS (se tiver).