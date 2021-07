Araxá realiza Dia D contra Gripe nesta sexta

O Dia D de Vacinação Contra a Influenza (Gripe) em Araxá será realizado nesta sexta-feira (9). A Secretaria Municipal de Saúde tem como foco a imunização de gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, idosos, indígenas, professores e outros dez grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

São considerados prioritários os grupos das pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

O Dia D Contra a Gripe Influenza acontece na sede do Corpo de Bombeiros em Araxá (entrada pela rua Belo Horizonte), das 8h às 16h. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos também fazem parte da campanha, mas serão vacinadas na Unicentro, também das 8h às 16h. O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal, especialmente dos grupos mais vulneráveis, antes de ampliar a campanha para toda a população ainda não vacinada, que deve ocorrer na próxima semana.

A orientação é que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há menos de 28 dias também devem adiar a vacinação contra a gripe.

“É importante que esses públicos participem da campanha, uma vez que os sintomas da gripe são parecidos com os da Covid-19. Uma vez vacinados, evita-se a gripe, além de diminuir a procura por hospitais e unidades de saúde”, alerta a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.