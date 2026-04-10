Araxá realiza o Dia D contra a gripe com imunização voltada a grupos prioritários neste sábado (11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá realiza neste sábado (11), o Dia D de imunização contra a gripe. A ação acontece das 8h às 14h nas unidades Uninordeste, Unisul, Unioeste, Unicentro e USF Max Neumann, com atendimento voltado aos públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
A mobilização busca ampliar o acesso à vacinação, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades durante a semana. Durante o Dia D, será aplicada exclusivamente a vacina contra a influenza nas unidades participantes.
O público-alvo inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, além dos grupos especiais contemplados pela campanha (confira no final da matéria).
Durante a mobilização, as equipes também irão atualizar os cadastros dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS) e realizar a transcrição dos cartões de vacina, o que contribui para melhorar o acesso aos serviços e qualificar o planejamento das ações no município.
Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com CPF, cartão de vacina, comprovante de endereço e, se possível, o cartão do SUS. Integrantes dos grupos especiais devem levar a documentação que comprove a condição.
Serviço
Dia D de imunização contra a gripe
Data: sábado, 11 de abril
Horário: 8h às 14h
Locais de vacinação: USF Max Neumann, Uninordeste, Unisul, Unioeste e Unicentro
Público-alvo (rotina):
. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
. Idosos (60+)
. Gestantes
Grupos especiais:
. Puérperas (até 45 dias após o parto)
. Povos indígenas e quilombolas
. Pessoas em situação de rua
. Trabalhadores da saúde
. Professores
. Profissionais das forças de segurança e salvamento
. Profissionais das Forças Armadas
. Pessoas com deficiência permanente
. Caminhoneiros
. Trabalhadores do transporte coletivo
. Trabalhadores portuários
. Trabalhadores dos Correios
. População privada de liberdade
. Funcionários do sistema prisional
. Jovens (12 a 21 anos) em medidas socioeducativas
. Pessoas com doenças crônicas