Araxá realiza o Dia D de imunização contra a gripe no próximo sábado (11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá realiza no próximo sábado, 11 de abril, o Dia D de imunização contra a gripe, com atendimento das 8h às 14h nas unidades Uninordeste, Unisul, Unioeste, Unicentro e USF Max Neumann.
A ação é voltada aos grupos de rotina definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, além dos grupos especiais contemplados pela campanha (confira no fim da matéria).
A vacina busca reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da influenza. Neste ano, o imunizante disponibilizado é trivalente e protege contra três tipos de vírus influenza: A/H1N1, A/H3N2 e um tipo de influenza B, responsáveis pelas principais infecções sazonais da doença.
De acordo com a coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca, a mobilização tem o objetivo de ampliar o acesso à campanha. “O Dia D é uma oportunidade para que as pessoas que não conseguem ir até as unidades durante a semana possam se vacinar. O único imunizante disponível na ação será o contra a influenza, destinado a todos os públicos contemplados pela campanha, em todas as unidades participantes”, destaca.
Durante o Dia D, as equipes realizarão ainda a atualização dos cadastros dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida contribui para melhorar o acesso aos serviços e qualificar o planejamento das ações no município.
Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com CPF, cartão de vacina, comprovante de endereço e, se possível, o cartão do SUS. Integrantes dos grupos especiais devem levar a documentação que comprove a condição.
Serviço
Dia D de imunização contra a gripe
Data: sábado, 11 de abril
Horário: 8h às 14h
Locais de vacinação: USF Max Neumann, Uninordeste, Unisul, Unioeste e Unicentro
Público-alvo (rotina):
. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
. Idosos (60+)
. Gestantes
Grupos especiais:
. Puérperas (até 45 dias após o parto)
. Povos indígenas e quilombolas
. Pessoas em situação de rua
. Trabalhadores da saúde
. Professores
. Profissionais das forças de segurança e salvamento
. Profissionais das Forças Armadas
. Pessoas com deficiência permanente
. Caminhoneiros
. Trabalhadores do transporte coletivo
. Trabalhadores portuários
. Trabalhadores dos Correios
. População privada de liberdade
. Funcionários do sistema prisional
. Jovens (12 a 21 anos) em medidas socioeducativas
. Pessoas com doenças crônicas