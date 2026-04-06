Araxá realiza o Dia D de imunização contra a gripe no próximo sábado (11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá realiza no próximo sábado, 11 de abril, o Dia D de imunização contra a gripe, com atendimento das 8h às 14h nas unidades Uninordeste, Unisul, Unioeste, Unicentro e USF Max Neumann.

A ação é voltada aos grupos de rotina definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, além dos grupos especiais contemplados pela campanha (confira no fim da matéria).

A vacina busca reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da influenza. Neste ano, o imunizante disponibilizado é trivalente e protege contra três tipos de vírus influenza: A/H1N1, A/H3N2 e um tipo de influenza B, responsáveis pelas principais infecções sazonais da doença.

De acordo com a coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca, a mobilização tem o objetivo de ampliar o acesso à campanha. “O Dia D é uma oportunidade para que as pessoas que não conseguem ir até as unidades durante a semana possam se vacinar. O único imunizante disponível na ação será o contra a influenza, destinado a todos os públicos contemplados pela campanha, em todas as unidades participantes”, destaca.

Durante o Dia D, as equipes realizarão ainda a atualização dos cadastros dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida contribui para melhorar o acesso aos serviços e qualificar o planejamento das ações no município.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com CPF, cartão de vacina, comprovante de endereço e, se possível, o cartão do SUS. Integrantes dos grupos especiais devem levar a documentação que comprove a condição.

Serviço



Dia D de imunização contra a gripe

Data: sábado, 11 de abril

Horário: 8h às 14h

Locais de vacinação: USF Max Neumann, Uninordeste, Unisul, Unioeste e Unicentro

Público-alvo (rotina):



. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

. Idosos (60+)

. Gestantes

Grupos especiais:



. Puérperas (até 45 dias após o parto)

. Povos indígenas e quilombolas

. Pessoas em situação de rua

. Trabalhadores da saúde

. Professores

. Profissionais das forças de segurança e salvamento

. Profissionais das Forças Armadas

. Pessoas com deficiência permanente

. Caminhoneiros

. Trabalhadores do transporte coletivo

. Trabalhadores portuários

. Trabalhadores dos Correios

. População privada de liberdade

. Funcionários do sistema prisional

. Jovens (12 a 21 anos) em medidas socioeducativas

. Pessoas com doenças crônicas