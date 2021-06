Araxá realiza vacinação para pessoas de 59 anos nesta quinta exclusivamente no Sest Senat

A Prefeitura de Araxá realiza a vacinação de 1ª dose contra a Covid-19 somente nesta quinta-feira (24) para pessoas com 59 anos, exclusivamente na unidade do Sest Senat, das 8h às 16h. O cronograma também comtemplaria esse público na sexta-feira (25), no entanto, foi redefinido por conta da alta demanda.

Esse público deve levar cópias (xerox) da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a imunização por faixas etárias vai prosseguir nas semanas seguintes, de acordo com novas remessas de doses pelo Governo de Minas Gerais e também disponibilidade de estoque.

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.