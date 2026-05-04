Prefeitura de Araxá inicia vacinação em escolas e Cemeis da zona urbana a partir dessa segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde inicia hoje, segunda-feira (4), a vacinação em escolas e creches da zona urbana de Araxá. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre crianças e facilitar o acesso das famílias aos imunizantes. A campanha teve início nas unidades da zona rural e, agora, avança para a área urbana, com atendimento previsto em creches e centros de educação infantil ao longo dos meses de maio, junho e início de julho.
As equipes de imunização vão percorrer as instituições em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h30 às 15h. O cronograma contempla Cemeis, escolas, instituições parceiras e também unidades anexas.
A aplicação das doses será realizada dentro das próprias unidades de ensino. Para participar, os estudantes devem apresentar o cartão de vacina e a autorização assinada pelos pais ou responsáveis.
A coordenadora de imunização, Érica Fonseca, destaca que a estratégia é fundamental para ampliar a proteção das crianças. “A vacinação nas escolas permite atualizar as cadernetas e garantir que mais crianças estejam protegidas contra doenças imunopreveníveis. Por isso, é essencial que os pais enviem o cartão de vacina e autorizem a imunização. Neste primeiro momento, vamos atender crianças de até 6 anos. Após a liberação da vacina contra a gripe para outros públicos, será definido um novo cronograma para as demais escolas”, afirma.
Cronograma de Vacinação
Horários: 08h às 12h | 13h30 às 15h
Maio
. 04/05: Cemei Santa Terezinha (Ceist)
. 05/05: Cemei Cássio Barsante
. 06/05: Escola Arco Íris
. 07/05: Cemei Anita Mesquita
. 08/05: Zona Rural – Bosque dos Ipês – Escola Municipal Francisco Primo Melo
. 11/05: Cemei Anita Mesquita
. 12/05: Cemei Conceição Velasco
. 13/05: Cemei Dalva Santos Zema
. 14/05: Cemei Dona Petrosa + Anexo
. 15/05: CEPAC
. 18/05: Cemei Azália Guimarães
. 19/05: Cemei Delica Pereira Vale
. 20/05: Cemei Armindo Barbosa
. 21/05: Cemei Balão Mágico
. 22/05: Cemei Dom Pixote
. 25/05: Cemei Prof.ª Olga Cunha Pinheiro + Anexo
. 26/05: Cemei Doralice Afonso Azevedo
. 27/05: Cemei Dona Adélia Valle
. 28/05: Cemei Francisca Querina Martins de Oliveira + Anexo
. 29/05: Cemei de Fátima
Junho
. 01/06: Cemei Gabriela Almeida Aristimunho
. 02/06: Cemei Magdalena Lemos + Anexo
. 03/06: Cemei Prof.ª Maria das Dores Martins Rodrigues
. 08/06: Cemei Terezinha Cortes
. 09/06: Casa de Nazaré
. 10/06: Escola Mundo da Criança
. 11/06: Emei Lucas Teixeira dos Santos Júnior
. 12/06: Cemei Prof.ª Marlene Braga Guimarães
. 15/06: Cemei Sarah Valle Abrahão
. 16/06: Centro Educacional Gabriela Mistral
. 17/06: Cemei Querobina Gomes Borges
. 18/06: Emei Francisco Braga
. 19/06: Cemei Vicente Pereira da Silva
. 22/06: Centro Educacional Ágape
. 23/06: Cemei Araci Pedrelina de Lima