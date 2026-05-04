Sine Araxá inicia recebimento de currículos para recolocação de trabalhadores da Mosaic

A partir desta segunda-feira (4), o Sine Araxá passa a receber currículos de trabalhadores impactados pelo encerramento das atividades da Mosaic no município e que estão em busca de recolocação profissional. A ação faz parte das medidas estruturadas pela Prefeitura de Araxá para ampliar o acesso a novas oportunidades de emprego.

O atendimento será realizado mediante agendamento prévio, com o objetivo de evitar filas e garantir mais agilidade no processo. Os trabalhadores devem entrar em contato com o Sine por telefone e, no dia do atendimento, apresentar documento de identificação com foto e currículo atualizado.

De acordo com o coordenador do Sine Araxá, Luís Flávio Melo, neste primeiro momento todos os perfis profissionais serão avaliados. “As vagas disponíveis abrangem desde funções operacionais, como construção civil e transporte, até cargos técnicos e especializados, que exigem formação específica. Após essa triagem, os candidatos serão encaminhados simultaneamente para as empresas cadastradas”, explica.

O processo de encaminhamento mantém a dinâmica já realizada pelo Sine, mas com um diferencial importante. “Os perfis dos trabalhadores serão direcionados diretamente para empresas parceiras, que farão a avaliação conforme suas demandas. O Sine realiza a análise inicial e encaminha os candidatos de acordo com as necessidades de cada empresa”, destaca o coordenador.

Luís Flávio também ressalta que o trabalho do Sine é de apoio e intermediação. “É importante esclarecer que esse processo não garante a recolocação de todos os trabalhadores. O que estamos fazendo é ampliar as oportunidades e criar caminhos para que essas pessoas possam retornar ao mercado de trabalho, dentro das vagas disponíveis”, pontua.

Além da intermediação de mão de obra, o cenário também é considerado favorável para novas contratações. Segundo Luiz Flávio, fatores como o aquecimento de setores como indústria, construção civil e atividades sazonais devem contribuir para a absorção de trabalhadores ao longo dos próximos meses.

A orientação é que os profissionais mantenham seus currículos atualizados e procurem o Sine o quanto antes. “É importante que o trabalhador se mantenha calmo e confiante. As oportunidades estão sendo geradas e todo o esforço está sendo feito para que os impactos sejam os menores possíveis”, reforça.