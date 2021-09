Araxá recebe exposição comemorativa dos 125 anos do romancista Agripa Vasconcelos

A Fundação Cultural Calmon Barreto recebe a exposição “Trajetória de Agripa Vasconcelos, o romancista das Gerais”, com abertura oficial na próxima segunda-feira (20), às 20h, no Teatro Municipal. A coleção de painéis exalta a memória do escritor em diferentes fases e Araxá integra o circuito de cidades que celebram os 125 anos de nascimento do romancista.

Natural de Matozinhos (MG), o escritor mineiro é um dos maiores de seu tempo. Ele escreveu as Sagas do País das Gerais, através de sete romances históricos que revelaram ao mundo personagens como Chica da Silva, Chico Rei e Dona Beja.

Muitas dessas obras, posteriormente, foram adaptadas para as telas do cinema e da TV, como a obra “A Vida em Flor de Dona Beja” escrita em 1957. O romance que conta o ciclo do povoamento de Minas Gerais foi adaptado pela extinta Rede Manchete e exibido como a conhecida novela “Dona Beja” em 1986.

A coleção de painéis já esteve exposta na cidade de Pompéu e na capital mineira e chega agora em Araxá, no Teatro Municipal, com entrada gratuita. Uma oportunidade imperdível para os amantes da história de Araxá e de Minas Gerais.