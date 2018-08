Araxá recebe Feira Artesanal Criativa neste sábado

O evento gratuito apresenta trabalhos de expositores que descobriram um jeito próprio e inovador de empreender.

Um espaço para promover o empreendedorismo de marcas iniciantes e inovadoras, com muita identidade e bom gosto. Este é o objetivo da Feira Artesanal Criativa que será promovida neste sábado, das 10h às 14h, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, em Araxá. A entrada é gratuita.

A feira tem o apoio da Administração Municipal através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). É um grande encontro de pessoas que descobriram um jeito próprio de fazer as coisas mais simples tornarem-se majestosas em sua singularidade, dando destaque à economia criativa.

A Feira Artesanal Criativa terá a participação de 20 expositores e a proposta dos organizadores é promover o evento no último sábado de cada mês, no pátio da FCCB. O público vai conhecer trabalhos nas áreas de gastronomia com produtos variados, moda, acessórios, decoração e artesanato. Entre as atrações haverá ainda caricaturas, grafite com Ton Lima, pintura de rosto com Miriam Fegamê, show com Tiago Martins, Neto Ribeiro e Erasmo Valeriano.

Serviço

Data: 25/08

Horário: 10h às 14h

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada franca