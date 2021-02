Araxá recebe mais 1.600 doses de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá inicia a segunda etapa de vacinação contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (2). Profissionais da rede de saúde, que fazem parte do primeiro grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, vão receber as doses do imunizante. Ao todo, o município vacinará mais 1.600 pessoas com a nova remessa encaminhada pelo Governo do Estado às regionais de saúde no último fim de semana.

O prefeito Robson Magela reforça a organização do município para que seja cumprido obrigatoriamente a ordem de vacinação dos grupos prioritários. “Não vamos aceitar em Araxá que alguém fure a fila. Sabemos da ansiedade das pessoas, mas tudo será feito de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.”

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, o município está atento à organização e planejamento necessários para que não sejam perdidas qualquer dose. “Neste momento trabalhamos com duas vacinas de diferentes fabricantes. Elas possuem especificações de dosagem e armazenagem, por exemplo, que são diferentes. Por isso, estamos rigorosos com o planejamento definido.”

Até o momento, 749 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Araxá na primeira etapa. Foram nove portadores de deficiência, 198 idosos moradores de instituições de longa permanência e 542 profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus.