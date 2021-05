Araxá recebe mais 15 capacetes “Elmo” para tratamento da Covid-19

Uma tecnologia simples, não invasiva, que visa reduzir a necessidade de internação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e a intubação de pacientes com Covid-19. A Prefeitura de Araxá recebeu a doação de 15 unidades dos capacetes “Elmo” doados pela Mosaic Fertilizantes, nesta quinta-feira (27). Agora, o município passa a ter disponível mais de 30 capacetes para tratamento de casos de baixa e média complexidade de coronavírus.

A utilização do capacete Elmo reduz em até 60% a intubação de pacientes, o que contribui para a redução da ocupação de leitos para o tratamento da doença.

“Nós sabemos o quanto é duro uma internação, então esses equipamentos chegam em um momento importante. Infelizmente os casos estão aumentando significativamente e precisamos de todas as tecnologias que minimizem o agravamento da doença nos pacientes”, destaca o prefeito Robson Magela.

Entre as principais vantagens do aparelho está o fato de poder ser desinfetado e reutilizado, tem custo inferior aos ventiladores mecânicos e oferece maior segurança para os profissionais da saúde, já que é vedado e impede a proliferação de partículas do vírus.

“Para nós, Mosaic, essa doação é muito importante. O objetivo é estar cada vez mais próximo da comunidade e auxiliar todas as necessidades que o município está tendo. Queremos cada vez mais ajudar as instituições com recursos que serão importantes no combate à Covid-19”, explica, o gerente geral da Mosaic Fertilizantes das Unidades de Araxá e Patrocínio, Henrique Oliveira.

Representantes da Fiemg, Acia e CDL também participaram do ato.