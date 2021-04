Araxá recebe mais 3,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá recebeu uma remessa de 3,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19, que serão destinadas à vacinação de idosos de 65 a 67 anos, profissionais de saúde e forças de segurança. A remessa foi encaminhada pela Superintendência Regional de Saúde de Uberaba nesta segunda-feira (19).

A vacinação desta nova fase iniciará nesta terça-feira (20), com aplicação da primeira dose para pessoas de 67 anos na Unileste, Uninorte e Unioeste.

De acordo com a cronograma, idosos com 66 e 65 anos também serão vacinados nesta semana. A programação completa com datas e locais de vacina dos demais grupos priorizados nesta etapa serão divulgados nesta terça-feira (20).

Das doses entregues ao município pelo Governo do Estado, 2.095 foram da AstraZeneca e 1.410 da CoronaVac. Araxá recebeu até o momento 27.069 doses. Desse total, 19.611 aplicações foram realizadas até a última semana, sendo 12.450 para primeira dose e 7.167 para segunda.

Com a chegada deste novo lote, a cidade tem em estoque 7.458 vacinas. Dessas, 4.773 devem ser obrigatoriamente destinadas para aplicação da 2ª dose de profissionais de saúde e idosos 65+ que receberam a CoronaVac.

O restante das 2.685 vacinas será utilizado para a imunização dos grupos priorizados pelo cronograma do Governo Estadual: população de 65 a 67 anos, trabalhadores de saúde, forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.