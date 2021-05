Araxá recebe mais de 3 mil doses de vacinas para iniciar nova etapa de vacinação

A Prefeitura de Araxá recebeu na última semana 3.210 doses de vacinas para dar início a nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Ao contrário do que foi informado na última semana, onde mais de seis mil doses seriam entregues pelo Governo do Estado, o município recebeu 3.070 do imunizante da AstraZeneca para aplicação de primeira dose e 140 da CoronaVac para segunda dose.

Um novo lote de vacinas deve chegar ao município ainda nesta semana. Araxá ainda concluirá nesta terça-feira (11), a vacinação do grupo de idosos entre 60 e 64 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde realizará a imunização do grupo de comorbidades em duas etapas. A primeira de pessoas com síndrome de down, independentemente da idade; com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade; gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias), independentemente da idade; pacientes com comorbidades de 55 a 59 anos; e pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Na segunda fase, serão vacinados pacientes com idade entre 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos com a seguinte condição clínica: Pessoas com comorbidades; com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC); gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.

A lista de comorbidades está disponível no site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).