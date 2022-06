Araxá recebe Museu Itinerante Ponto UFMG

Um mundo de conhecimento que cabe dentro de um caminhão estacionou e ganhou forma de museu no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. O Museu Itinerante Ponto Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) inaugurou sua estadia em Araxá nesta segunda-feira (6).

O prefeito Robson Magela participou da abertura oficial e destacou o museu itinerante como um importante espaço de conhecimento para a comunidade. “Eu vejo como uma oportunidade para estudantes e comunidade que não têm à disposição um material tão rico relacionado à Ciência e Natureza”, disse.

Com o tema “O ser humano e sua interação com o universo”, o museu realiza uma exposição interativa até a próxima sexta-feira (10) na cidade, das 8h às 11h e das 13h às 17h, com entrada gratuita. A vinda do Museu Itinerante Ponto UFMG foi oportunizada pela Secretaria Municipal de Educação que cuidou da logística para a sua instalação na cidade e conta com o patrocínio da CBMM.

“Agendamos a visita de todas as escolas da rede municipal. Essa é uma grande oportunidade para que nossos alunos conheçam esse espaço rico em conhecimento”, afirmou a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

A coordenadora do programa da UFMG, Tania Costa, reitera que o museu itinerante é um projeto sobre rodas que existe desde 2012, esteve parado nos últimos dois anos devido à pandemia, e Araxá é a primeira cidade que recebe o projeto após o período inoperante.

“É uma carreta baú com 5 salas interativas que abordam a relação do ser humano com o planeta de forma didática, além de possuir uma exposição externa com experimentos das áreas de ciências biológicas, matemática e física. As salas interativas e imersivas garantem a diversão de todo mundo, até mesmo os adultos”, afirma Tania.