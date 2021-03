Araxá recebe novas doses da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá recebeu uma remessa de 720 doses do imunizante contra a Covid-19 que serão destinadas à vacinação de idosos e profissionais de saúde. A remessa foi encaminhada pela Superintendência Regional de Saúde de Uberaba nesta segunda-feira (15). A vacinação desta nova fase está prevista para iniciar na quarta-feira (17). Até o momento foram imunizadas 6.281 pessoas na cidade de Araxá.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, Araxá está seguindo as determinações dos planos Nacional e Estadual de Imunização que designaram essa remessa a idosos acima de 75 anos e profissionais de saúde, porém, a quantidade de vacinas não será suficiente para atingir o número total deste público.

“Estamos fazendo um planejamento para evitar filas nas Unidades de Saúde, já que não teremos doses suficientes para atender toda a demanda definida pelo Governo Federal e Governo do Estado. A quantidade de vacina encaminhada não irá atender 60% deste público. Portanto, à medida em que formos recebendo as doses, conseguiremos escalonar os grupos prioritários, sempre seguindo as determinações do Plano Nacional e Estadual de Imunização”, explica.