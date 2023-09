Araxá recebe o Campeonato Brasileiro de Parapente e Pré-Mundial a partir desta quinta; Horizonte Perdido também conta com festival de música

Os melhores pilotos do Brasil e do mundo reunidos em um só lugar. A rampa do Horizonte Perdido em Araxá, um dos mais belos cartões postais da região, recebe o Campeonato Brasileiro de Parapente e Pré-Mundial, entre os dias 7 a 16 de setembro. A competição conta com a parceria financeira e logística da Prefeitura de Araxá, e patrocínio da CBMM.

Com participantes brasileiros e de outros países, o evento já alcança a marca de aproximadamente 300 pilotos inscritos e a expectativa de público é de 1.000 pessoas. A realização da competição é do Clube Araxaense de Voo Livre (CAVL) e tem a chancela da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL).

O organizador do evento, Marco Antônio Prado, é araxaense, piloto de parapente e associado do CAVL. Ele explica sobre as expectativas para o Campeonato e a importância da parceria da Prefeitura para essa realização.

“Nossas expectativas para a competição são muito grandes, tanto na competitividade, quanto no número de pilotos inscritos e do grande público esperado. O evento é gratuito, aberto ao público, e queremos convidar toda a população de Araxá e região para participar”, explica.

O prefeito Robson Magela destaca a importância do evento para o fomento do turismo e da economia na cidade. “Araxá já está habituada a receber competições de voo livre. O Horizonte Perdido possui uma pista que é referência para os pilotos do Brasil e do mundo, e conta com uma excelente estrutura de decolagem”, reforça o prefeito.



Festival de Música Araxá – Blue e Jazz

A rampa do Horizonte Perdido recebe também recebe, a partir desta sexta-feira (8), a primeira edição do Festival de Música de Araxá. Com entrada gratuita, durante três dias músicos renomados vão proporcionar ao público uma grande experiência cultural e musical do jazz e blues. Além disso, também haverá praça de alimentação com uma rica variedade gastronômica.



Programação



08.09 | sexta-feira

– 15h: MW Trio convida Bruno Castro

– 17h30:Gil Reis Trio convida Camilla Bortolato



09.09 | sábado

– 10h: Manga Rosa – Tributo Stones

– 15h: Tiago Martins Quinteto

– 17h30: Mauro Hector Trio

10.09 | Domingo

– 9h30: Bejazz Street Band

– 14h:Trio Alexandre-Kurmann-Queiroz



Serviço

Festival de Música de Araxá

Data: 8 a 10 de setembro

Local: Horizonte Perdido